Ministero della Cultura, Giuli nomina Francesco Spano capo di Gabinetto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato oggi Francesco Spano nel ruolo di capo di Gabinetto. Lo comunica il Ministero della Cultura in una nota. Spano prende il posto di Francesco Gilioli il cui incarico era stato revocato dallo stesso ministro lo scorso 11 ottobre.

Ministero della Cultura - Giuli ha nominato Francesco Spano nuovo capo di gabinetto - Nel 2017 Meloni chiese le dimissioni di Spano e la chiusura dell’Unar Nel 2017 Spano si dimise dall’Unar dopo le accuse di aver finanziato un’associazione (Anddos) che nei suoi circoli avrebbe permesso lo svolgimento di rapporti omosessuali a pagamento, con il coinvolgimento di minori. La decisione aveva seguito a stretto giro l’addio di Narda Frisoni, fino a quel momento a capo della segreteria. (Lettera43.it)

Ministero della Cultura - Giuli ha nominato Francesco Spano nuovo capo di gabinetto - Un anno dopo fu chiarito che il bando per i fondi si era svolto in modo regolare. In quell’anno anche Giorgia Meloni, con un post social, chiese l’allontanamento di Spano e la chiusura dell’Ufficio antidiscriminazioni (che esiste ancora): «Chiediamo che l’Unar venga chiuso oggi stesso. Se in quel caso si trattava di fatti privati, qui siamo di fronte alla deliberata promozione, da parte di un ... (Lettera43.it)

