Milano, tribunale del Riesame: in Lombardia esiste "supermafia"

Il tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura meneghina nell'inchiesta Hydra sul cosiddetto 'sistema mafioso lombardo', una sorta di "consorzio" fra cosa nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia che è stato definito anche come 'supermafia'. I giudici della libertà hanno ritenuto "ampiamente dimostrato", si legge in una nota del tribunale di Milano, che il "sodalizio contestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – anche con metodi violenti o minacciosi – della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche" con comportamenti che mostrano la "natura mafiosa del gruppo".

