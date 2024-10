Migranti, in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina Sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretto in Albania ci sono 16 Migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. E' quanto apprende l'Adnkronos. I Migranti provengono dalla Libia. Il primo barchino era partito Sbircialanotizia.it - Migranti, in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina SulLibraMilitare diretto in Albania ci sono 16, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. E' quanto apprende l'Adnkronos. Iprovengono dalla Libia. Il primo barchino era partito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania - I migranti provengono dalla Libia. Il primo barchino era partito da Sabratha, il secondo da Zuara, entrambe località […]. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretta in Albania ci sono 16 migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. (Periodicodaily.com)

Migranti - il primo pattugliatore della Marina è partito per l’Albania. Pd e toghe alla guerra - In modo che tutta l’ “operazione Albania” sia resa inutile dall’intervento della magistratura. Ad esaminare le richieste sarà la commissione che fa capo alla prefettura di Roma, i colloqui avverranno in collegamento video tra Italia e Albania. Proprio in queste ore è partita da Lampedusa la nave pattugliatore Libra, della Marina Militare, con a bordo i primi migranti destinati ai centri ... (Secoloditalia.it)