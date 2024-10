Mara Maionchi: “Ero una studentessa ignorante come una talpa, ho imparato più dalla vita che dalla scuola” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mara Maionchi, ospite del programma La fisica dell'amore, ha parlato dei tanti lavori fatti prima di diventare produttrice discografica: "A 83 anni l'idea più terribile che ho è quella di non poter più lavorare per qualsiasi motivo, questo mi fa molto dispiacere". Fanpage.it - Mara Maionchi: “Ero una studentessa ignorante come una talpa, ho imparato più dalla vita che dalla scuola” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), ospite del programma La fisica dell'amore, ha parlato dei tanti lavori fatti prima di diventare produttrice discografica: "A 83 anni l'idea più terribile che ho è quella di non poter più lavorare per qualsiasi motivo, questo mi fa molto dispiacere".

