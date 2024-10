Iodonna.it - L’istinto di cura, pari a quello materno, e? iscritto da sempre nella biologia, il cervello sa cambiare. Lo spiega nel suo libro Sarah Blaffer Hrdy, antropologa e primatologa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il signore in bicicletta procede in direzione opposta alla mia, lungo la strada che al mattino mi porta alla fermata della metropolitana, e sorride in modo così aperto che è impossibile non fissarlo già da lontano. Penso: starà parlando con qualcuno al telefonino – anche se non vedo dispositivi. Quando la distanza si riduce, capisco che sta cantando. Non canticchiando, canta proprio a squarciagola. Penso: starà ascoltando la sua selezione musicale del buongiorno – anche se non distinguo alcun brano. Alla fine, ci incrociamo: lui passa oltre e vedo – felicemente in postazione, sul seggiolino – una bambina, minuscola ma tutta intenta a ripetere o almeno mimare le parole che prova ad acchiappare in mezzo al traffico. Penso, finalmente, la cosa giusta: un papà che porta all’asilo la figlia.