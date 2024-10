L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Folorunsho, L’agente conferma la permanenza a Napoli Mario Giuffredi, agente del centrocampista del Napoli Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc L'articolo L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)conferma la permanenza aMario Giuffredi, agente del centrocampista delMario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc L'articolodi: “al, inun” proviene da ForzAzzurri.net.

Politano e la sua permanenza a Napoli - l’agente rivela : «Ha perso tanti soldi per restare» - E’ stato uno dei pochi a salvarsi l’anno scorso». Mario Giuffredi, l’agente di Matteo Politano, ha parlato a Radio Crc delle voci rincorse di un possibile trasferimento dell’ala; Giuffredi ha tenuto a rassicurare tutti i tifosi del Napoli che il calciatore non è mai voluto andar via. L’intelligenza di scoprirsi gregario per diventare indispensabile Qui finisce il passato, un cartello grosso ... (Ilnapolista.it)

Raspadori - l’agente : «Juventus? Giacomo sta bene a Napoli - anche se Giuntoli lo stima» - Conte lo faceva anche nella sua Inter scudettata. All’assemblea elettiva dell’Aiacs (Associazione italiana agenti, calciatori, società), è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Tullio Tinti, agente di Giacomo Raspadori, che a Napoli sembra sempre in bilico ed era stato accostato quest’estate alla Juventus. (Ilnapolista.it)

Lukaku-Napoli : “Intesa perfetta con Conte” - parla l’agente Pastorello - Il percorso è ancora lungo, ma a fine stagione vedremo i risultati”, ha dichiarato Pastorello. . Le parole di Federico Pastorello sul rapporto tra Conte e Lukaku Notizie calcio Napoli. com. Secondo l’agente, Lukaku e Conte formano un binomio perfetto, accomunati da impegno, professionalità e sacrificio. (Napolipiu.com)