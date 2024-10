La cavalcata urbana ‘Fiorente’ sfila per le vie della città di Firenxe

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) FIRENZE – La mattina del 13 ottobre le vie fiorentine hanno fatto da teatro alla ottava edizioneFiorente, la magnificaper le strade e le piazze del centro storico. Oltre cento protagonisti, tra cavalieri e amazzoni, in sella ad altrettanti bellissimi destrieri per le strade del capoluogo toscano. In testa, anche quest’anno, la Fanfara a cavalloPolizia di Stato che ha guidato l’imponenteta dal parco delle Cascine a piazza Signoria e viceversa. Un momentomanifestazione (foto Polizia) La passeggiata a cavallo organizzata da Parte Guelfa affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che attraversavano lagigliata in occasione delle visite di illustri personalità.