Kjaer pronto a dire sì | torna subito in Serie A colpo a zero

Simon Kjaer potrebbe tornare in Serie A. C'è un club sulle tracce del difensore danese ancora svincolato dopo l'addio al Milan L'esperienza al Milan di Simon Kjaer si è conclusa lo scorso maggio, al termine del campionato, con il mancato rinnovo del contratto in scadenza. Una decisione condivisa dal club e dello stesso Kjaer cui San Siro ha tributato un commosso saluto nella stessa serata degli addii di Pioli e Giroud. Kjaer è ancora svincolato dopo l'addio al Milan (Foto LaPresse) – Serieanews.comAccolto con grande scetticismo dalla tifoseria, Kjaer è diventato uno dei leader del Milan di Pioli, soprattutto nel biennio 2020-2021 quando i rossoneri sono tornati stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato, riconquistando anzitutto la qualificazione in Champions League dopo sette anni di assenza.

