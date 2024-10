Italia Israele, Spalletti: «Vicinanza ai militari, se si parla di pace vale per tutti» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato prima dell’inizio del match contro Israele in Nations League Una partita molto delicata quella di stasera, sia per quanto si vedrà in campo sia ovviamente per gli argomenti che vanno oltre lo sport. La sfida di Udine tra Italia-Israele porta anche diverse riflessioni da parte dei protagonisti. Uno di Calcionews24.com - Italia Israele, Spalletti: «Vicinanza ai militari, se si parla di pace vale per tutti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico dell’hato prima dell’inizio del match controin Nations League Una partita molto delicata quella di stasera, sia per quanto si vedrà in campo sia ovviamente per gli argomenti che vanno oltre lo sport. La sfida di Udine traporta anche diverse riflessioni da parte dei protagonisti. Uno di

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Sono previsti sbarramenti anche prima dei tornelli dello stadio: alla struttura potrà avvicinarsi solo chi mostrerà di essere in possesso di un biglietto, di un accredito o di un pass di servizio. Una città in lockdown Si potrebbe dire che la città friulana sia in lockdown. 500 agenti in tenuta antisommossa. (Open.online)

Udine - corteo pro-Palestina prima di Italia-Israele. “Fuori dalla Fifa” - Naturalmente forti difficoltà per quanto riguarda la circolazione, con macchine bus fermi o che proseguono a passo d'uomo. Numerose le rappresentanti politiche. Un corteo pro Palestina composto da oltre un migliaio di persone e presidiato dalle forze dell'Ordine si è intorno alle 18, con cartelli e sventolando bandiere, dalla Piazza della Repubblica a Udine per raggiungere, dopo aver ... (Iltempo.it)

Italia-Israele - Spalletti : "Siamo vicini ai nostri miliari impegnati in Libano" - Ancora un messaggio di pace da parte di Luciano Spalletti nelle parole rilasciate ai Rai Sport a poche ore dalla partita contro Israele che... (Calciomercato.com)