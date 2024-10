Italia-Israele: Di Lorenzo capitano ?napoletano? per Spalletti dopo Insigne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da Lorenzo a Di Lorenzo: il capitano del Napoli è anche il capitano dell'Italia nella gara con Israele. È la seconda volta nella storia che un calciatore azzurro indossa la Ilmattino.it - Italia-Israele: Di Lorenzo capitano ?napoletano? per Spalletti dopo Insigne Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daa Di: ildel Napoli è anche ildell'nella gara con. È la seconda volta nella storia che un calciatore azzurro indossa la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La reazione di Conte al gol di Di Lorenzo a Cagliari : l’abbraccio e le parole al suo capitano - La reazione di Antonio Conte al gol di Di Lorenzo in Cagliari-Napoli: l'abbraccio dell'allenatore al suo capitano e le parole dopo la rete del vantaggio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli - Conte incorona Buongiorno : “Quando Di Lorenzo smetterà - potrebbe diventare lui il capitano” - . Buongiorno per noi è un grande acquisto”, queste le dichiarazioni di Antonio Conte dopo alcune settimane dall’arrivo del difensore alla SSC Napoli. Oggi il capitano è stato qualcosa di straordinario. “Buongiorno potrà stare qui per tanti anni, in futuro potrebbe diventare il capitano, quando Giovanni smetterà. (Dailynews24.it)

Lorenzo Musetti salta la Coppa Davis : “Ho parlato con il capitano - a Malaga spero di ritrovare i miei compagni” - Com’è noto, è possibile sostituire i giocatori fino a 24 ore prima dell’esordio. Queste le parole del toscano: “Dopo un confronto con il capitano, il team e lo staff della FITP, dove abbiamo valutato la mia attuale condizione psicofisica, e gli obiettivi che ci riguardano da qui a fine anno, abbiamo preso di comune accordo la decisione che non sarò a Bologna per la Coppa Davis. (Oasport.it)