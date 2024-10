Italia-Israele 4-1 ipoteca sul passaggio ai quarti di Nation League (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Israele 4-1 Cronaca e tabellino della partita di Nation League CRONACA L’Italia chiude in vantaggio il primo tempo contro Israele al Bluenergy Stadium di Udine. La Nazionale di Spalletti inizia un po’ sottoritmo ma poi crea diverse palle gol soprattutto con Retegui e Tonali. Proprio il centrocampista azzurro viene atterrato in area: è rigore che l’attaccante dell’Atalanta Retegui trasforma. Qualche minuto dopo Raspadori si ritrova tra i piedi la palla del raddoppio ma non ne approfitta. L’Italia riparte in attacco anche nella ripresa ripresa, la Nazionale di Spalletti vuole chiudere la gara senza sorprese come contro il Belgio. Terzotemponapoli.com - Italia-Israele 4-1 ipoteca sul passaggio ai quarti di Nation League Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)4-1 Cronaca e tabellino della partita diCRONACA L’chiude in vantaggio il primo tempo controal Bluenergy Stadium di Udine. La Nazionale di Spalletti inizia un po’ sottoritmo ma poi crea diverse palle gol soprattutto con Retegui e Tonali. Proprio il centrocampista azzurro viene atterrato in area: è rigore che l’attaccante dell’Atalanta Retegui trasforma. Qualche minuto dopo Raspadori si ritrova tra i piedi la palla del raddoppio ma non ne approfitta. L’riparte in attacco anche nella ripresa ripresa, la Nazionale di Spalletti vuole chiudere la gara senza sorprese come contro il Belgio.

