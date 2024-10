Israele agli Usa, risposta dura all'attacco di Hezbollah (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto al suo omologo statunitense Lloyd Austin che Israele avrebbe dato una forte risposta a Hezbollah dopo il raid con un drone che ha colpito una base dell'esercito uccidendo quattro soldati e ferendone sessanta. Gallant ha parlato con Austin durante la notte e "ha sottolineato la gravità dell'attacco e la forte risposta che sarebbe stata data a Hezbollah", ha affermato l'ufficio del ministro in una nota. Quotidiano.net - Israele agli Usa, risposta dura all'attacco di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto al suo omologo statunitense Lloyd Austin cheavrebbe dato una fortedopo il raid con un drone che ha colpito una base dell'esercito uccidendo quattro soldati e ferendone sessanta. Gallant ha parlato con Austinnte la notte e "ha sottolineato la gravità dell'e la forteche sarebbe stata data a", ha affermato l'ufficio del ministro in una nota.

