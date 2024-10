Lanazione.it - In marcia contro la violenza. “Giù le mani da chi sciopera”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Seano (Prato), 14 ottobre 2024 – Dalle finestre delle fabbriche si è affacciato anche qualche cinese. Pochi secondi, ché il tempo lì dentro è davvero denaro e vite che si consumano. Pochi secondi per guardare il serpentone che sfila al grido “Sciopero sciopero”. Da qualche fabbrica attorno, aperta perché per qualcuno la domenica è solo un giorno che sta tra il sabato e il lunedì, sono usciti invece due operai pachistani: si sono uniti agli altrifestanti in quello che è diventato un corteo simbolo. Circa 1.500 persone ieri hanno partecipato allaindetta da Sudd Cobas “per il diritto di sciopero” e “lo sfruttamento” in via Galilei a Seano, nel comune di Carmignano (Prato), teatro di un assalto notturno a un picchetto di lavoratori e sindacalisti che stavanondo all’esterno di una ditta.