Il sindaco di Figline all’ Inferno La corsa nel fango con l’assessore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) FIRENZE Una gara massacrante, tra barriere da oltrepassare, acqua e: non a caso si chiama "Mud". Tra i mille “dannati“, anche ildie Incisa, Valerio Pianigiani, 72 anni ma un passato da sportivo che l’ha aiutato nel superare i vari ostacoli presenti sul percorso di campagna. "Perchè ho deciso di partecipare? La vita è una sfida e a me piacciono molto le sfide, ovviamente con i miei tempi e rispettando la mia età - ha dichiarato Pianigiani -. Come promesso mi sono messo in gioco su tutti gli ostacoli, certamente difficili ma vi assicuro che fare ilè più complesso". Con lui, in gara, anche l’asssessore allo sport, Fabio Gabbrielli. La manifestazione si è svolta allo Hu Girasole Village di Norcenni, dove è stato allestito un tragitto dalle trappole con nomi di ispirazione dantesca: Giuda Iscariota, Caronte, Malebolge, Conte Ugolino.