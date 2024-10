Il caldo di ottobre ha le ore contate, torna il maltempo anche al centrosud (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il caldo di ottobre che ha caratterizzato anche le ultime giornate a Pescara e in Abruzzo sembra che volgerà al termine nel giro di un paio di giorni.Infatti è previsto il ritorno del maltempo che questa volta interesserà anche il centrosud.A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com Ilpescara.it - Il caldo di ottobre ha le ore contate, torna il maltempo anche al centrosud Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildiche ha caratterizzatole ultime giornate a Pescara e in Abruzzo sembra che volgerà al termine nel giro di un paio di giorni.Infatti è previsto il ritorno delche questa volta interesseràil.A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com

Meteo : caldo e sole anche nel weekend. Il maltempo non riguarda la Puglia. Le previsioni - Si chiama Kirk il nuovo uragano che colpirà l'Italia nelle prossime ore, ma la Puglia sarà salva o quasi. Si rinnoveranno nel corso della notte e nelle prime ore del... (Quotidianodipuglia.it)

Luci da stadio - rete anti-squalo - bagnini in spiaggia anche di notte : così Dubai argina la fuga dei turisti per il caldo - Decine, anzi, centinaia di persone in spiaggia, castelli di sabbia, bimbi felici e genitori rilassati. Ma se si considera che questa folla di bagnanti appare, sovente, dopo le 23, ecco, dunque, che sorge il dubbio: perché? Semplice, è a partire dalle ore notturne che le temperature scendono drasticamente, passando dai soffocanti 40 gradi giornalieri ai 30 gradi, decisamente più sostenibili per i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meteo - sole e caldo con l'ottobrata : "Temperature massime anche oltre i 28 gradi" - Nel corso dei prossimi giorni, almeno due intense perturbazioni atlantiche raggiungeranno la nostra Penisola, pilotate dapprima da un'energica depressione in marcia sui Paesi nordici e poi dai resti dell'ex uragano Kirk, che entro metà settimana raggiungerà la Francia e poi il Centro-Nord Europa. . (Agrigentonotizie.it)