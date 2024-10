“Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, intervista al co-regista Francesco Ebbasta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domani su Sky e NOW debuttano i primi due episodi di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, una nuova serie TV che ripercorre la storia della celebre band. Un racconto di musica e amicizia, incentrato sul legame tra lo storico duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, due ragazzi di Pavia che Hanno fatto la storia del pop italiano. La serie è un coming of age che segue la loro amicizia dai banchi di scuola fino all’esordio musicale e al grande successo. Le loro canzoni infatti Hanno segnato intere generazioni, entusiaste di vederli sul palco. Per l’occasione, noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Francesco Ebbasta, co-regista della serie. Superguidatv.it - “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, intervista al co-regista Francesco Ebbasta Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domani su Sky e NOW debuttano i primi due episodi di “– La883”, una nuova serie TV che ripercorre ladella celebre band. Un racconto di musica e amicizia, incentrato sul legame tra lo storico duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, due ragazzi di Pavia chefatto ladel pop italiano. La serie è un coming of age che segue la loro amicizia dai banchi di scuola fino all’esordio musicale e al grande successo. Le loro canzoni infattisegnato intere generazioni, entusiaste di vederli sul palco. Per l’occasione, noi di SuperGuidaTv abbiamoto, co-della serie.

