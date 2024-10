Giappone, premier Ishiba per cambio di rotta rapporti con Usa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premier Giapponese Shigeru Ishiba ha smentito le accuse secondo cui avrebbe fatto marcia indietro, astenendosi di recente dal discutere la creazione di una Nato asiatica, assieme ad una possibile revisione del trattato di mutua cooperazione con gli Stati Uniti, da quando è entrato in carica a inizio mese. In un'intervista rilasciata all'agenzia Kyodo, Ishiba ha proposto di rivedere l'accordo bilaterale sullo status delle forze armate tra i due Paesi alleati, spesso fonte di attriti a causa dei diritti extraterritoriali concessi ai militari statunitensi in Giappone. Quotidiano.net - Giappone, premier Ishiba per cambio di rotta rapporti con Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilse Shigeruha smentito le accuse secondo cui avrebbe fatto marcia indietro, astenendosi di recente dal discutere la creazione di una Nato asiatica, assieme ad una possibile revisione del trattato di mutua cooperazione con gli Stati Uniti, da quando è entrato in carica a inizio mese. In un'intervista rilasciata all'agenzia Kyodo,ha proposto di rivedere l'accordo bilaterale sullo status delle forze armate tra i due Paesi alleati, spesso fonte di attriti a causa dei diritti extraterritoriali concessi ai militari statunitensi in

