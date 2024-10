“Genocidio” e “SS”: il corteo pro Pal contro la partita Italia-Israele a Udine mostra subito il suo volto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Israele accusato di “apartheid”; il sionismo affiancato alle Ss, raddoppiando la lettera iniziale; la declamazione per cui “tutti i sionisti sono bastardi”. Sta tutto negli slogan gridati e nei cartelli esposti il tenore del corteo pro Pal di Udine, convocato contro la partita Italia-Israele, che si disputa stasera allo stadio “Friuli”. “Diamo un calcio all’ apartheid. Fuori Israele dalla Fifa”, si legge nello striscione di apertura del corteo organizzato dal Comitato pro Palestina di Udine, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Giovani palestinesi Fvg. Tra le bandiere della Palestina e della pace, presenti anche quelle di diversi partiti, dai Verdi al Prc, e di sindacati come Cgil. Secoloditalia.it - “Genocidio” e “SS”: il corteo pro Pal contro la partita Italia-Israele a Udine mostra subito il suo volto Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)accusato di “apartheid”; il sionismo affiancato alle Ss, raddoppiando la lettera iniziale; la declamazione per cui “tutti i sionisti sono bastardi”. Sta tutto negli slogan gridati e nei cartelli esposti il tenore delpro Pal di, convocatola, che si disputa stasera allo stadio “Friuli”. “Diamo un calcio all’ apartheid. Fuoridalla Fifa”, si legge nello striscione di apertura delorganizzato dal Comitato pro Palestina di, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Giovani palestinesi Fvg. Tra le bandiere della Palestina e della pace, presenti anche quelle di diversi partiti, dai Verdi al Prc, e di sindacati come Cgil.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fridays for Future - corteo anche a Roma : “Soldi in istruzione e ambiente - non per le armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza” - ” Critiche sono state rivolte anche alle multinazionali del fossile: “Il loro impatto non c’è soltanto in Italia – spiega Emanuele Genovese, di Fridays for Future – ma anche in altre zone, perché le loro azioni sono tra i moventi del conflitto israelo-palestinese. L’estrazione concessa ad Israele, infatti, in realtà sarebbe al largo delle coste palestinesi, quindi, oltre al resto, ai palestinesi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Fridays for future - Greta Thunberg al corteo di Milano : “Attivisti per il clima lottino anche per la Palestina. Silenzio è complicità con il genocidio” - A dirlo è Greta Thunberg, l’attivista ambientale svedese, che oggi ha partecipato insieme a centinaia di studenti e studentesse alla giornata dello sciopero globale per il clima a Milano. Un messaggio che viene ripreso anche da Thunberg: “La lotta per la giustizia climatica è una lotta contro le lobby dei combustibili fossili così come è una lotta contro l’industria delle armi, contro ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Stop al genocidio" : corteo in centro storico al grido di "Palestina libera" - Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì hanno manifestato giovedì pomeriggio "per una Palestina libera dall’entità sionista, per lo stop al genocidio e per la cessazione dei crimini di Israele nel sud-ovest asiatico". Il corteo... (Forlitoday.it)