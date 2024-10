Dylan O’Brien ha due nuovi film del 2024 che il pubblico sta apprezzando su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha duedelche ilstasuha dueche hanno ottenuto il consenso delsu, in quanto l’attore torna al cinema in grande stile dopo una breve pausa di due anni. Sebbene sia stato co-protagonista della satira politica Maximum Truth del 2023, l’ex star di Teen Wolf è rimasto lontano da ruoli importanti dopo The Outfit e Not Okay del 2022.è tornato a fare press tour per duemolto diversi tra loro: il thriller misterioso Caddo Lake e la commedia Saturday Night, in cui interpreta Dan Ackroyd e che si concentra sulla prima puntata del Saturday Night Live. Entrambi istanno ottenendo consensi su. Saturday Night, diretto da Jason Reitman, è in leggero vantaggio con un punteggio didell’87% basato su oltre 250 valutazioni.