Discarica abusiva nel tratto di strada tra San Giuliano Terme e il Foro di Lucca

Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di minoranza Lista Civica Boggi Sindaco, segnala una grave situazione di degrado ambientale presente nel tratto di strada tra il Comune di San Giuliano Terme e il Foro di Lucca. "Lungo uno dei tornanti del percorso - scrive in una nota - precisamente sul

Incidente sull'A10 tra Arenzano e Varazze - operaio morto in autostrada : sbalzato dal camioncino - tratto chiuso - Un 30enne di nazionalità marocchina è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze. (Notizie.virgilio.it)

Portuense - il tratto di strada resta chiuso : il traffico va in tilt - Da lunedì 7 ottobre un tratto di via Portuense è chiuso al transito. E lo resterà anche nei prossimi giorni almeno fino a quando non verranno effettuati delle verifiche sugli alberi presenti. Un'area boscata “La decisione di chiudere la strada, tra il civico 882 e 939 è stata presa su... (Romatoday.it)

Genova - incidente tra tir su A26 : tre feriti lievi - riaperto il tratto autostradale - Alle 8,45 circa è stato riaperto anche il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione nord, verso Gravellona Toce, precedentemente chiuso a causa dello scontro. . Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 Genova-Savona in direzione Genova ... (Tg24.sky.it)