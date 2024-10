Demografia, dal 17 al 20 Festival Statistica e Demografia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un format anche per bambini e ragazzi Il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (Sis), dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”, dedica il format StatisticallYoung a un ricco e variegato programma dedicato a bambini e ragazzi. Nell’edizione di quest’anno, ormai la decima, la chiave Sbircialanotizia.it - Demografia, dal 17 al 20 Festival Statistica e Demografia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un format anche per bambini e ragazzi Ildellae della, promosso dalla Società Italiana di(Sis), dall’Istituto Nazionale di(Istat) e dalla Società“Corrado Gini”, dedica il formatllYoung a un ricco e variegato programma dedicato a bambini e ragazzi. Nell’edizione di quest’anno, ormai la decima, la chiave

La golosa Balena mangiafrutta insegna a organizzare i dati in pittogrammi per scoprire il frutto preferito. Le competenze statistiche, ovvero la capacità di raccogliere e ragionare sui dati e l'abilità di trovare soluzioni ai problemi che si possono incontrare, sono, infatti, tra i bagagli necessari per sviluppare un senso critico adeguato al contesto in cui viviamo.