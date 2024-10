Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ruth Chepngetich ha vinto la maratona di Chicago e stabilito il nuovo record mondiale sulla distanza. L’atleta keniana ha trionfato in 2h09’57” conquistando il terzo successo consecutivo e Chicago e abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11’53” stabilito lo scorso anno dall’etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023. Chepngetich diventa la prima donna a correre una maratona sotto il limite di 2h10?. La prova maschile a Chicago è stata vinta dal keniano John Korir, che si è imposto in 2h02’43” precedendo l’etiope Huseydin Mohamed Esa e il connazionale Amos Kipruto. Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ruthha vinto ladie stabilito il nuovomondiale sulla distanza. L’atleta keniana ha trionfato in 2h09’57” conquistando il terzo successo consecutivo ee abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11’53” stabilito lo scorso anno dall’etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023.diventa la prima donna a correre unasotto il limite di 2h10?. La prova maschile aè stata vinta dal keniano John Korir, che si è imposto in 2h02’43” precedendo l’etiope Huseydin Mohamed Esa e il connazionale Amos Kipruto.dicondelseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

