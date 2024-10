Che fine ha fatto Franco Vettese? Sei giorni di ricerche senza esito (Di lunedì 14 ottobre 2024) A sei giorni dalla scomparsa, nel nulla di Franco Vettese, il pensionato settantasettenne di Cassino (Frosinone), ancora non c’è una pista o una traccia che possa aiutare gli inquirenti a riportarlo a casa dalla famiglia.La giornata di ieri è stata costellata ancora una volta da incessanti Frosinonetoday.it - Che fine ha fatto Franco Vettese? Sei giorni di ricerche senza esito Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A seidalla scomparsa, nel nulla di, il pensionato settantasettenne di Cassino (Frosinone), ancora non c’è una pista o una traccia che possa aiutare gli inquirenti a riportarlo a casa dalla famiglia.La giornata di ieri è stata costellata ancora una volta da incessanti

Franco Vettese scomparso a Montecassino - il caso a Chi l’ha Visto : l’appello della moglie - Franco Vettese è scomparso ormai da giorni. Le ricerche procedono anche con i droni e con le unità cinofile, ma per ora del 77enne non c'è traccia nei dintorni di Montecassino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Franco Vettese chiama la moglie : "Ho bisogno di acqua e medicine" - La misteriosa scomparsa del pensionato di Cassino Franco Vettese, ieri sera ha avuto un clamoroso colpo di scena: a moglie Gina, ospite di 'Chi l’ha Visto?' ha riferito di aver ricevuto una chiamata dal marito nel pomeriggio di martedì. “Mi ha chiesto acqua e medicine“ questo ha riferito la... (Frosinonetoday.it)

Scomparso da tre giorni - spiegamento di mezzi e uomini per rintracciare Franco Vettese - Uno spiegamento di forze eccezionale quello messo in campo per rintracciare Franco Vettese, il pensionato di 77 anni scomparso da Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Le ricerche proseguono senza sosta da tre giorni ma di Vettese al momento non c'è traccia. Il comando provinciale... (Frosinonetoday.it)