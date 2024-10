Calcio italiano in lutto, tifosi distrutti dalla notizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Calcio italiano ha ricevuto nelle scorse ore una terribile notizia, che riguarda la scomparsa di un suo grande personaggio: tifosi sconvolti Il movimento azzurro perde una persona che nel suo ambiente era considerato imprescindibile. Un dirigente di altissimo spessore e un uomo con grandi valori. Sarà difficile poterlo rimpiazzare e per questo la tristezza è ancora più alta. Si è spento un grande dirigente del Calcio italiano (SerieANews) Questo 2024 non è di certo stato molto positivo per il Calcio italiano, con delle perdite che hanno segnato il nostro mondo del pallone. Basti ricordare la scomparsa di Totò Schillaci, omaggiato in modo molto toccante dallo Stadio Olimpico prima di Italia-Belgio di Nations League, o anche, gli addii ad inizio anno di Gigi Riva e Andy Brehme, tedesco ma grande protagonista in Serie A. Serieanews.com - Calcio italiano in lutto, tifosi distrutti dalla notizia Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilha ricevuto nelle scorse ore una terribile, che riguarda la scomparsa di un suo grande personaggio:sconvolti Il movimento azzurro perde una persona che nel suo ambiente era considerato imprescindibile. Un dirigente di altissimo spessore e un uomo con grandi valori. Sarà difficile poterlo rimpiazzare e per questo la tristezza è ancora più alta. Si è spento un grande dirigente del(SerieANews) Questo 2024 non è di certo stato molto positivo per il, con delle perdite che hanno segnato il nostro mondo del pallone. Basti ricordare la scomparsa di Totò Schillaci, omaggiato in modo molto toccante dallo Stadio Olimpico prima di Italia-Belgio di Nations League, o anche, gli addii ad inizio anno di Gigi Riva e Andy Brehme, tedesco ma grande protagonista in Serie A.

