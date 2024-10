Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Montebianco, missione compiuta. L’Italgronda ko con il Baricella

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio della giornata d’apertura dei campionati nazionali dia cinque per le due squadre pratesi al via. A vincere è stato ilPratoa 5, che sebbene di misura – come raramente accade nel futsal – ha avuto la meglio del Kappabi Potenza Picena. Al Pala Kobilica è finita 1-0 grazie alla rete segnata da Lorenzo Del Greco (foto) e questo successo permette ai biancazzurri di salire subito in vetta alla classifica del girone B della serie A2 in compagnia di Real Fabrica Roma, Audax Sinigallia e Atlante Grosseto anch’esse vincenti all’esordio in campionato. Fra l’altro i maremmani saranno sabato i prossimi avversari dei pratesi, prima trasferta e primo derby stagionale.