America's Cup oggi, New Zealand-Ineos: orario gara-4, tv, programma 14 ottobre, streaming

oggi lunedì 14 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la terza giornata della America's Cup. Team New Zealand si trova in vantaggio per 3-0 su Ineos Britannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo: i Kiwi hanno dominato le prime tre regate disputate a Barcellona, surclassando in maniera nitida i britannici e facendo capire di avere tutte le carte in regola per difendere la Vecchia Brocca dall'assalto del Challenger of Record. LA DIRETTA LIVE DI NEW Zealand-Ineos DALLE 14.10 Peter Burling e compagni sono stati acclaratamente superiori e hanno allungato in maniera perentoria nel confronto, hanno sognato anche di issarsi sul 4-0 e di avvicinarsi ulteriormente ai sette successi necessari per conquistare il titolo, ma il vento leggero ha costretto a cancellare la quarta regata prevista nel pomeriggio di ieri.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero - C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. Buon divertimento a tutti! . Dopo l’annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due ... (Oasport.it)

America’s Cup - New Zealand-Ineos Britannia 3-0 - (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell’America’s Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella sfida che vale il trofeo. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia gli inglesi indietro di ben 52?. The post America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 appeared first on seriea24. (Seriea24.it)

Vela - New Zealand-Britannia 3-0 nelle finali di America’s Cup - La Coppa America non sembra cambiare padrone. it. (askanews) – Due giorni di regate, tre match race conclusi. La quarta regata è stata invece rinviata a domani per assenza di vento. Anche oggi con vento “debole”, al limite del consentito per far partire le sfide (6,5 nodi), non c’è stata praticamente lotta. (Ildenaro.it)