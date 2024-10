Ad Arcene si alza il sipario di “Teatro a Merenda” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arcene. Si alza il sipario sulla 32esima edizione di “Teatro a Merenda”. La rassegna riprende con slancio ed energia, con la direzione artistica di Teatro del Vento e Pandemonium Teatro. Vengono riconfermati i 14 Comuni in rete con il sistema Bibliotecario Nord-Ovest: Arcene, Ambivere, Barzana, Bottanuco, Bonate Sotto, Canonica d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Lallio, Levate, Ponte San Pietro, Presezzo, Terno d’Isola e Zogno Sarà un’avventura di spettacolo dal 20 ottobre 2024 fino al 17 maggio 2025: 29 spettacoli, 14 compagnia dal territorio nazionale porteranno spettacoli con linguaggi artistici diversi innovativi e di tradizione. Bergamonews.it - Ad Arcene si alza il sipario di “Teatro a Merenda” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024). Siilsulla 32esima edizione di “”. La rassegna riprende con slancio ed energia, con la direzione artistica didel Vento e Pandemonium. Vengono riconfermati i 14 Comuni in rete con il sistema Bibliotecario Nord-Ovest:, Ambivere, Barzana, Bottanuco, Bonate Sotto, Canonica d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Lallio, Levate, Ponte San Pietro, Presezzo, Terno d’Isola e Zogno Sarà un’avventura di spettacolo dal 20 ottobre 2024 fino al 17 maggio 2025: 29 spettacoli, 14 compagnia dal territorio nazionale porteranno spettacoli con linguaggi artistici diversi innovativi e di tradizione.

