"Vandalismi a ripetizione nella villa comunale di Chieti", l'allarme di Colantonio (Lega) (Di domenica 13 ottobre 2024) "Da teatino ormai vicino ai 60 anni, rimango amareggiato per quello che accade quotidianamente e ripetutamente a danno dei beni pubblici della città di Chieti, eventi che si accaniscono più di frequente nella villa comunale che durante la sera e soprattutto la notte rimane terra di nessuno e Chietitoday.it - "Vandalismi a ripetizione nella villa comunale di Chieti", l'allarme di Colantonio (Lega) Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Da teatino ormai vicino ai 60 anni, rimango amareggiato per quello che accade quotidianamente e ripetutamente a danno dei beni pubblici della città di, eventi che si accaniscono più di frequenteche durante la sera e soprattutto la notte rimane terra di nessuno e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Villa Pisani una giornata formativa sull'importanza del gioco nella didattica - Villa Pisani accoglie, domenica 20 ottobre, una giornata formativa sull'importanza del gioco nella didattica. Il gioco, spesso sottovalutato nel contesto educativo formale, rappresenta in realta? uno degli strumenti piu? potenti per la crescita e lo sviluppo dei bambini. E? attraverso il gioco... (Veneziatoday.it)

Lavoratori irregolari alla grande festa di nozze nella villa storica sul Lago di Como - Un evento privato che era organizzato, dal punto di vista della sicurezza, da una società di Milano che fornisce servizi di accoglienza in eventi pubblici e privati. I poliziotti. . Un matrimonio in grande stile e poi la festa nella villa storica affacciata sul lago di Como nel comune di Tremezzina. (Quicomo.it)

L’emiro - i lingotti d’oro nella valigetta e la finta vendita di Villa d’Este - L’avvocato Michele Gatti, difensore degli imputati, da noi interpellato, preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni. Si proseguirà in febbraio. Secondo la sua ricostruzione, uno straniero, non imputato, che avrebbe rappresentato il fantomatico emiro, chiese per sé un compenso per la mediazione non in contanti, ma in oro per un valore di 215mila euro: “Lui lo domandò al ristorante, dove ... (Ilrestodelcarlino.it)