Tennis ATP Shanghai 2024 ? Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW - Notizie Recensioni e Palinsesti TV

Jannik Sinner per il primo titolo a Shanghai, Novak Djokovic per il 100° nel circuito ATP: è grande sfida sul Centrale tra il n°1 del mondo e il serbo. Il match alle ore 10:30 in diretta su Sky Sport Uno in streaming su NOW,. Sarà ancora Sinner contro Djokovic: l'ottavo capitolo della sfida, questa volta, vale il titolo di Shanghai. Si tratta della seconda Finale tra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. Jannik è sotto nei precedenti, ma ha sconfitto il serbo tre volte nelle ultime quattro, diventando il primo primo italiano a battere Nole in più di una occasione in carriera. Lo Shanghai Masters dura 12 giorni sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena, ha un montepremi di quasi 9 milioni di dollari. Fa parte del circuito Atp Tour Masters 1000 e si è disputato per la prima volta nel 2009.

