Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Shanghai? Montepremi milionario prima dell’Arabia

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha vinto il Masters 1000 di, sconfiggendo Novak Djokovic nella finale andata in scena sul cemento della località cinese. Il tennista italiano ha surclassato il fenomeno serbo, imponendosi in due set dopo un’ora e 39 minuti di gioco:frazione estremamente combattuta e decisa al tie-break, secondo parziale a senso unico e trionfo totale al cospetto di un’icona di questo sport. Il numero 1 del mondo è risultato superiore rispetto al numero 4 del ranking ATP, che sulla lunga distanza non è riuscito a tenere il passo del fuoriclasse altoatesino, capace di festeggiare con l’autorevole punteggio di 7-6(4), 6-3.ha conquistato il settimo titolo di questa emozionante stagione in cui spiccano Australian Open e US Open oltre ad altri due Masters 1000 (Miami e Cincinnati).