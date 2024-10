Prime pagine 13 ottobre: "Inter, Inzaghi e Spalletti: pace al telefono", "Kalimunedo, mossa Juventus", "Milan, allarme Fonseca" (Di domenica 13 ottobre 2024) All'indomani di una giornata Nations League, ecco una nuova giornata ricca di appuntamenti importanti. Attraverso le Prime pagine dei giornali, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) All'indomani di una giornata Nations League, ecco una nuova giornata ricca di appuntamenti importanti. Attraverso ledei giornali,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quotidiani sportivi - le prime pagine : Milan - novità di calciomercato - Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Prime pagine 12 ottobre : "L'Inter con Inzaghi" - "Cambiaso - due no al Real" e "Ricci idea Milan" - All`indomani di una giornata che in termini di risultati sportivi ha dato risposte per quanto riguarda la Nations League, ci si approccia a... (Calciomercato.com)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre : la rassegna stampa di Sky TG24 - Macron, in particolare, spinge l'Europa a proclamare il bando alle armi vendute allo Stato ebraico. Le aperture dei giornali sono dedicate al nuovo attacco di Israele ai caschi blu dell'Onu al confine con Libano, con Italia, Spagna e Francia che chiedono di cessare il fuoco. Sempre in primo piano, la caccia ai complici dell'impiegato di banca che spiava i conti di politici e vip. (Tg24.sky.it)