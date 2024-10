Milan sui social – Musah festeggia il primo gol con gli USA (Di domenica 13 ottobre 2024) Musah ha realizzato il proprio primo gol con gli Stati Uniti, mentre aspetta ancora il primo con il Milan Intanto festeggia così Pianetamilan.it - Milan sui social – Musah festeggia il primo gol con gli USA Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha realizzato il propriogol con gli Stati Uniti, mentre aspetta ancora ilcon ilIntantocosì

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Galliani : “Vi svelo il primo amore calcistico di Berlusconi” - Galliani, amministratore delegato del Monza, ma per trent'anni del Milan, ha raccontato alcuni retroscena su quegli anni rossoneri. (Pianetamilan.it)

Olimpia Milano : il primo successo europeo arriva in rimonta contro Parigi - Neanche 48 ore per riposare e i biancorossi saranno di nuovo in campo, al Forum domenica alle 17 ci sarà il derby lombardo contro Brescia. All. Milano inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10'). I transalpini partono meglio (40-47), Milano risponde con Shields autore di 8 punti dopo il nulla del 1° tempo (48-54) e poi risale ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE Olimpia Milano-Parigi 20-18 - Eurolega basket in DIRETTA : Mirotic spinge Milano avanti a fine primo quarto - 20. 20. In cabina di regia spazio per l’ex di turno Maodo Lo. Fallo discutibile. 6? Time out per Milano, si rientra con Armoni Brooks in campo. 20-18 Gira bene il pallone per Milano, ma Parigi difende bene: infrazione di 24” sulla penetrazione in emergenza di Causerer. 20” per l’ultimo attacco di Parigi. (Oasport.it)