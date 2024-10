Mario Balotelli si avvicina al Genoa (Di domenica 13 ottobre 2024) Mario Balotelli al Genoa è una trattativa calda. I contatti ci sono e stanno andando avanti in maniera proficua. Il giocatore gradirebbe a destinazione, Gilardino ha già detto sì alla possibilità di avere in squadra l'attaccante 34enne che essendo svincolato potrebbe firmare subito per il Grifone Europa.today.it - Mario Balotelli si avvicina al Genoa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024)alè una trattativa calda. I contatti ci sono e stanno andando avanti in maniera proficua. Il giocatore gradirebbe a destinazione, Gilardino ha già detto sì alla possibilità di avere in squadra l'attaccante 34enne che essendo svincolato potrebbe firmare subito per il Grifone

Calciomercato Milan - Mario Balotelli tra Genoa e Torino : ecco chi è in vantaggio - Uno di questi è il Genoa di Alberto Gilardino, complice un reparto offensivo che sta regalando veramente poco al momento. L’ex attaccante di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, è tornato al centro delle voci di mercato tra alcuni club militanti in Serie A. Milan, Mario Balotelli torna di moda: tornerà nel calcio italiano? Calciomercato Milan, Mario Balotelli tra Genoa e Torino: ecco chi ... (Dailymilan.it)

“Balotelli Era MOLTO Più Forte di VLAHOVIC” ||| Viviano Sul RITORNO di ‘Super Mario’ in SERIE A - Sia a in rossoblu che in granata lo vedrebbe perfettamente. Emiliano Viviano è tornato a parlare di Mario Balotelli ed un possibile ritorno in Serie A, le dichiarazioni in diretta sul nostro canale Twitch Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato del suo amico Mario Balotelli e del suo possibile ritorno in Serie A con Genoa e Torino sulle sue tracce, ma ha anche fatto un paragone con Vlahovic, ... (Tvplay.it)