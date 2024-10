Lobotka nel mirino di Barca e City: la risposta del Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Lobotka, il Napoli risponde all’assalto dei top club Notizie calcio Napoli. Stanislav Lobotka è tornato a essere protagonista nel centrocampo del Napoli, con prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi club europei. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona e il Manchester City stanno osservando con grande interesse il centrocampista slovacco, e potrebbero fare un tentativo già nelle prossime finestre di mercato. Il Barcellona di Hans-Dieter Flick sarebbe pronto a tornare alla carica già nel mercato di gennaio, mentre anche Pep Guardiola, alla ricerca di un sostituto dopo la perdita di Rodri, avrebbe inserito Lobotka nella lista dei possibili rinforzi per il Manchester City. Napolipiu.com - Lobotka nel mirino di Barca e City: la risposta del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024), ilrisponde all’assalto dei top club Notizie calcio. Stanislavè tornato a essere protagonista nel centrocampo del, con prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi club europei. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona e il Manchesterstanno osservando con grande interesse il centrocampista slovacco, e potrebbero fare un tentativo già nelle prossime finestre di mercato. Il Barcellona di Hans-Dieter Flick sarebbe pronto a tornare alla carica già nel mercato di gennaio, mentre anche Pep Guardiola, alla ricerca di un sostituto dopo la perdita di Rodri, avrebbe inseritonella lista dei possibili rinforzi per il Manchester

