L’importante è salvarsi nei programmi del Governo tutto e il suo contrario

In Italia è più o meno dall'inizio dell'insediamento di governi di tipo repubblicano che la popolazione non riscontra univocità di comportamento dell'esecutivo. Non che lo stesso debba rispondere accettando senza un minimo di scelta e una seria ricognizione tutte le richieste di ogni categoria sociale. Deve in ogni caso evitare di menare il can per l'aia, modo di fare che con tale tipo di atteggiamento spesso si associa. Volendo entrare solo in uno dei casi accennati, arrivato ormai oltre ogni soglia fisiologica di sopportazione, alcuni dei casi delle varie Aziende di Stato, una per tutte l'Ilva, si arriva subito al nocciolo della questione. Come è successo per la vicenda ITA Alitalia, anche nel caso delle acciaierie è stato sollevato un polverone tale che ha lasciato distinguere poco con almeno un minimo di chiarezza a solo un palmo dal naso.