La Cina tratta col Kazakistan per un nuovo gasdotto: la mossa di Xi per non legarsi a Putin (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Kazakistan è in trattativa con la Cina per aumentare le esportazioni di gas e sta persino considerando la costruzione di un ulteriore gasdotto per incrementare i flussi. Per capire la rilevanza di questa notizia bisogna fare un passo indietro e andare ad Astana, settembre 2022. L’aeroporto della città è vestito a festa per ricevere Xi Jinping. Il presidente cinese è al primo viaggio all’estero dopo quasi tre anni, a causa della pandemia di Covid-19. E per uscire dai confini della Repubblica popolare non ha scelto la Russia, ma appunto il Kazakistan. Nell’incontro con l’omologo Qasym-Jomart Tokayev, promette che la Cina sarà il grande garante della stabilità del Kazakistan, che proteggerà dalle «interferenze esterne». Lettera43.it - La Cina tratta col Kazakistan per un nuovo gasdotto: la mossa di Xi per non legarsi a Putin Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilè intiva con laper aumentare le esportazioni di gas e sta persino considerando la costruzione di un ulterioreper incrementare i flussi. Per capire la rilevanza di questa notizia bisogna fare un passo indietro e andare ad Astana, settembre 2022. L’aeroporto della città è vestito a festa per ricevere Xi Jinping. Il presidente cinese è al primo viaggio all’estero dopo quasi tre anni, a causa della pandemia di Covid-19. E per uscire dai confini della Repubblica popolare non ha scelto la Russia, ma appunto il. Nell’incontro con l’omologo Qasym-Jomart Tokayev, promette che lasarà il grande garante della stabilità del, che proteggerà dalle «interferenze esterne».

