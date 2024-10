Il ripristino del fiume e il futuro: "Tra pochi giorni l’argine in quota" (Di domenica 13 ottobre 2024) Tante domande relative allo stato dei lavori di ripristino degli argini, alle case da demolire e a un futuro che sembra sempre più incerto. La comunità di Traversara, chiamata a raccolta a mezzogiorno di ieri nella saletta interna al bar Dante nel primo degli appuntamenti settimanali di aggiornamento con il sindaco Matteo Giacomoni, vuole risposte. L’apertura del piccolo supermercato lungo via Traversara è forse il primo segnale tangibile di una ripresa che sembra procedere ancora troppo lentamente. A traballare – spiegano i cittadini – è la fiducia nelle istituzioni. La frazione ospita tre dei cinque cantieri aperti sul Lamone. "Quello in corrispondenza della rotta – ha spiegato il sindaco Giacomoni – porterà l’argine in quota verso la metà della prossima settimana. Dopo inizieranno gli interventi di impermeabilizzazione dal lato fiume. Ilrestodelcarlino.it - Il ripristino del fiume e il futuro: "Tra pochi giorni l’argine in quota" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tante domande relative allo stato dei lavori didegli argini, alle case da demolire e a unche sembra sempre più incerto. La comunità di Traversara, chiamata a raccolta a mezzogiorno di ieri nella saletta interna al bar Dante nel primo degli appuntamenti settimanali di aggiornamento con il sindaco Matteo Giacomoni, vuole risposte. L’apertura del piccolo supermercato lungo via Traversara è forse il primo segnale tangibile di una ripresa che sembra procedere ancora troppo lentamente. A traballare – spiegano i cittadini – è la fiducia nelle istituzioni. La frazione ospita tre dei cinque cantieri aperti sul Lamone. "Quello in corrispondenza della rotta – ha spiegato il sindaco Giacomoni – porteràinverso la metà della prossima settimana. Dopo inizieranno gli interventi di impermeabilizzazione dal lato

