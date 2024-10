Oasport.it - Hockey ghiaccio: Ritten rimane al vertice in Alps League, sorride anche l’Unterland. Sconfitta per le altre italiane

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prosegue il momento positivo di. La squadra ha infatti sconfitto per 9-5 Vipiteno nel derby andato in scena quest’oggi in occasione del turno di2024-2025 disundo aggrappata al Kitzbuhel al secondo posto in classifica in attesa del big match programmato per la prossima giornata. Disputa di grande carattere quella della compagine altoatesina che, dopo un primo periodo terminato con il parziale di 4-4, ha messo il musetto davanti nel secondo atto, per poi dilagare nel terzo tempo mettendo a refertoquattro reti utili per il 9-5 finale.che, dopo la vittoria all’overtime contro Cortina, ha trovato il successocontro il KHL Sisak per 5-4 in una vittoria maturata sempre al di là del tempo regolamentare.