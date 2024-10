Highlights Sabalenka-Zheng: finale Wta 1000 Wuhan 2024 (VIDEO) (Di domenica 13 ottobre 2024) Il VIDEO degli Highlights del match tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen, la finale del torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. La bielorussa trionfa con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza. Secondo titolo 1000 in stagione per lei, che si conferma campionessa a Wuhan con il terzo titolo consecutivo. Di seguito i momenti chiave e gli scambi più belli della partita. Highlights Sabalenka-Zheng: finale Wta 1000 Wuhan 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildeglidel match tra ArynaQinwen, ladel torneo Wtadi. La bielorussa trionfa con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza. Secondo titoloin stagione per lei, che si conferma campionessa acon il terzo titolo consecutivo. Di seguito i momenti chiave e gli scambi più belli della partita.Wta) SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Djokovic-Fritz 6-4 - 7-6(6) : Masters 1000 Shanghai - il serbo in finale contro Sinner (VIDEO) - Il match, valido per la seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai, porta Djokovic a staccare il pass per la semifinale del torneo, dove lo attende Jannik Sinner. Nel video, le migliori azioni e i momenti chiave della partita durata quasi tre ore. . Gli highlights della partita tra Djokovic e Fritz, terminata con la vittoria del serbo per 6-4, 7-6(6). (Sportface.it)

Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4) - 6-1 - 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI The post Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4), 6-1, 6-4, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights di Djokovic-Mensik, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). (Sportface.it)

Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5 : Masters 1000 Shanghai (VIDEO) - . VIDEO The post Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5: Masters 1000 Shanghai (VIDEO) appeared first on SportFace. Ecco i migliori punti della sfida dei quarti di finale. Il numer0 33 al mondo diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Il ceco sfiderà quindi Jannik Sinner per un posto in finale. (Sportface.it)