Grande Fratello, Giglio confessa a Yulia Bruschi: "Ho sempre voluto chiederti di…" (Di domenica 13 ottobre 2024) Nelle scorse ore Luca Giglioli ha voluto confrontarsi con Yulia Bruschi in merito al loro rapporto nella Casa del Grande Fratello. Il parrucchiere ha spiegato un po' quali sarebbero state le sue intenzioni se non fossero stati chiusi fra quattro mura: Il fatto di voler conoscerti c'è sempre stato ok? Però fuori di qui saremmo già andati da qualsiasi parte per farti conoscere il mio essere e avere la possibilità di conoscere te stessa. Io qui dentro ho sempre pensato di essere dentro quattro mura e non averecioè il fatto di isolarmi da una determinata situazione che può essere quella, mi sembrava strano perché dico tanto sono sempre in casa, però devo pensare che qui dentro adesso è il nostro mondo.

