Ildifforme.it - Giuliano Amato avverte il Paese: “La Consulta non si lottizza, ma rischia delegittimazione”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il timore del Presidente emerito dellaè che questa possa non essere più riconosciuta dal Parlamento, in quanto rappresentante di una linea di pensiero che si allontana da quella dei governi di destra e populisti; un pericolo non trascurabile che pian piano si starebbe espandendo in tutto l'Occidente, come dimostra quanto accaduto in Polonia e Ungheria L'articoloil: “Lanon si, ma” proviene da Il Difforme.