Corteo per la Palestina a Roma: “Attacchi a Unifil? Parole di Crosetto vergognose, per il Governo i morti palestinesi non contano” (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo gli scontri di sabato scorso, 5 ottobre, la comunità in sostegno della Palestina è tornata a sfilare per le vie del centro della capitale. 5 mila circa le persone che si sono unite, da piazzale Ostiense fino a piazza Vittorio, al Corteo organizzato dal Movimento degli Studenti palestinesi, dall’associazione dei palestinesi in Italia-Api e dalla Comunità Palestinese d’Italia. Nel corso della manifestazione non sono mancate le critiche alle Parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che nei giorni scorsi ha definito “crimini di guerra” gli Attacchi di Israele alle basi italiane dell’Onu in Libano. “È una vergogna – dice Maya Issa, presidente del Movimento degli Studenti palestinesi di Roma – ovviamente per l’Italia la vita dei palestinesi non conta e il genocidio del nostro popolo è considerato un genocidio di serie Z. Ilfattoquotidiano.it - Corteo per la Palestina a Roma: “Attacchi a Unifil? Parole di Crosetto vergognose, per il Governo i morti palestinesi non contano” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo gli scontri di sabato scorso, 5 ottobre, la comunità in sostegno dellaè tornata a sfilare per le vie del centro della capitale. 5 mila circa le persone che si sono unite, da piazzale Ostiense fino a piazza Vittorio, alorganizzato dal Movimento degli Studenti, dall’associazione deiin Italia-Api e dalla Comunità Palestinese d’Italia. Nel corso della manifestazione non sono mancate le critiche alledel ministro della Difesa Guido, che nei giorni scorsi ha definito “crimini di guerra” glidi Israele alle basi italiane dell’Onu in Libano. “È una vergogna – dice Maya Issa, presidente del Movimento degli Studentidi– ovviamente per l’Italia la vita deinon conta e il genocidio del nostro popolo è considerato un genocidio di serie Z.

