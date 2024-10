Carri armati israeliani entrati “con la forza” in postazione Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Unifil ha anche accusato l'esercito israeliano di aver bloccato uno dei suoi movimenti, chiedendo "spiegazioni" dopo queste "scioccanti violazioni" Imolaoggi.it - Carri armati israeliani entrati “con la forza” in postazione Unifil Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ha anche accusato l'esercito israeliano di aver bloccato uno dei suoi movimenti, chiedendo "spiegazioni" dopo queste "scioccanti violazioni"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - decine di carri armati israeliani a ridosso della base Unifil - In Medioriente nel sud del Libano decine di carri armati israeliani sono a ridosso della base Unifil in una giornata che registra morti e sfollati. Servizio di Antonio Soviero. The post Libano, decine di carri armati israeliani a ridosso della base Unifil first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele lancia l'assalto a Hamas : "Offensiva di terra" - i carri armati a Jamalia - La capitale libanese ha vissuto la sua notte "più violenta" in un anno di conflitto, riferisce l'agenzia stampa nazionale libanese, precisando che i sobborghi meridionali sono stati nel mirino dei raid israeliani, con "una colonna di fumo nero che ha coperto tutte le aree suburbane", hanno detto i media statali. (Iltempo.it)

Carri armati - come saranno quelli del futuro - Motori ibridi, impiego dell'AI e nuove strumentazioni: la rivoluzione dei corazzati si ispira anche al mercato dell'auto. (Wired.it)