Oasport.it - Atletica, Ludovica Cavalli e Pietro Arese vincono la 3 km a Biella

(Di domenica 13 ottobre 2024)hanno vinto la 32ma edizione del Circuito Città di, imponendosi nella gara sui tre chilometri andati in scena sulle strade della località piemontese.Cavallli ha firmato l’azione decisiva dopo due tornate molto tattiche (giro iniziale di lancio di 600 metri, poi percorso di 800 metri da ripetere tre volte), giungendo con margine all’ultima curva e imponendosi con il tempo di 9:21.7 davanti a Micol Majori (9:25.7) e Melissa Fracassini (9:35.7). Quarta Gaia Colli (9:49.0) a precedere la junior Chiara Munaretto (10:04.8)., primatista italiano e bronzo europeo dei 1500 metri, si è messo in testa alla gara in avvio della terza tornata e ha poi distanziato i rivali, tagliando il traguardo con il tempo di 8:02.3 davanti a Francesco Guerra (8:04.0) e Giuseppe Gravante (8:06.9). Quarto il keniano Shadrack Kendaywo (8:10.