Aperta la M4 | previsti 150mila pendolari al giorno Prolungamenti del metrò | tutti i numeri

(Di domenica 13 ottobre 2024) Trenta minuti di viaggio per attraversare Milano da est ad ovest o viceversa. Dall’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, passando per il centro città. Da ieri è possibile. Da ieri la Metropolitana 4, l’ultima arrivata tra le cinque linee sotterranee milanesi, èe percorribile ini suoi 15,2 chilometri di tracciato, in tutte le sue 21 stazioni. Finora erano state aperte due tratte su tre: la est e la centrale, non la ovest. Le prime corse da capolinea a capolinea sono iniziate alle 13.30. Quarantadue i treni in servizio per ora, con corse ogni 90 secondi nelle ore di punta. “Ci aspettiamopasseggeri al”, spiega Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, l’azienda del trasporto pubblico cittadino. Il triplo rispetto a quelli trasportati finora lungo le prime due tratte: 45mila al