Abano Terme, maxi incendio in un hotel: i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. Zaia: “Il loro grande coraggio ha salvato tante vite” (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarantaquattro persone in ospedale per il fumo respirato durante la fuga e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Serve fare piena luce sull’accaduto” Repubblica.it - Abano Terme, maxi incendio in un hotel: i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. Zaia: “Il loro grande coraggio ha salvato tante vite” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarantaquattroin ospedale per il fumo respirato durante la fuga e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Serve fare piena luce sull’accaduto”

