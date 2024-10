Volley femminile, Milano vince in tre set con Roma nell’anticipo del secondo turno di Serie A (Di sabato 12 ottobre 2024) Va in archivio senza intoppi il debutto casalingo stagionale della Vero Volley Milano, che si impone con un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) sulla Smi Roma Volley nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 2024-2025 di pallavolo femminile. Nonostante l’assenza di Paola Egonu, ancora alle prese con i problemi al setto nasale, le vice-campionesse d’Europa in carica hanno dominato la scena all’Allianz Cloud restando a punteggio pieno in campionato con 6 punti in due partite. Il match non è mai stato realmente in discussione, con le padrone di casa lombarde che hanno rispettato il pronostico della vigilia facendo valere la superiorità tecnica della rosa e travolgendo Roma nel primo e soprattutto nel terzo set con un vantaggio significativo sin dalle battute iniziali. Oasport.it - Volley femminile, Milano vince in tre set con Roma nell’anticipo del secondo turno di Serie A Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Va in archivio senza intoppi il debutto casalingo stagionale della Vero, che si impone con un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) sulla Smidella seconda giornata dellaA1 2024-2025 di pallavolo. Nonostante l’assenza di Paola Egonu, ancora alle prese con i problemi al setto nasale, le vice-campionesse d’Europa in carica hanno dominato la scena all’Allianz Cloud restando a punteggio pieno in campionato con 6 punti in due partite. Il match non è mai stato realmente in discussione, con le padrone di casa lombarde che hanno rispettato il pronostico della vigilia facendo valere la superiorità tecnica della rosa e travolgendonel primo e soprattutto nel terzo set con un vantaggio significativo sin dalle battute iniziali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - Serie A1 femminile : Milano domina Roma in tre set - TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA The post Volley, Serie A1 femminile: Milano domina Roma in tre set appeared first on SportFace. Un solo set perso in due partite, contro Pinerolo, per la squadra lombarda, che avrà altri due impegni casalinghi (Chiesi, Novara) per proseguire la striscia positiva di vittorie. (Sportface.it)

Volley A1 femminile - per la Savino Del Bene c'è l'esame derby - La seconda giornata del campionato di A1 coincide con l'appuntamento più atteso, almeno nella città di Firenze. Domani alle ore 18 Palazzo Wanny sarà teatro della sfida tra Il Bisonte e la Savino Del Bene Scandicci, che si preannuncia più equilibrato rispetto alle passate stagioni. Entrambe le. (Firenzetoday.it)

LIVE – Milano-Roma 0-0 (4-3) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Sportface. . La diretta testuale live di Milano-Roma, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver vinto non senza soffrire a Pinerolo, scendono sul campo di casa per conquistare altri tre punti e rimanere a punteggio pieno. (Sportface.it)