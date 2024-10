Versilia: ladri in fuga dopo furto in abitazione, tentano di investire carabiniere. Un arresto (Di sabato 12 ottobre 2024) LUCCA – I carabinieri di Lucca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane d’origine albanese accusato del tentato omicidio di un carabiniere e per numerosi furti in abitazione consumati tra i comuni di Barga e Pietrasanta a partire da febbraio scorso. Riguardo all’accusa di tentato omicidio si collega al L'articolo Versilia: ladri in fuga dopo furto in abitazione, tentano di investire carabiniere. Un arresto proviene da Firenze Post. .com - Versilia: ladri in fuga dopo furto in abitazione, tentano di investire carabiniere. Un arresto Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) LUCCA – I carabinieri di Lucca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane d’origine albanese accusato del tentato omicidio di une per numerosi furti inconsumati tra i comuni di Barga e Pietrasanta a partire da febbraio scorso. Riguardo all’accusa di tentato omicidio si collega al L'articoloinindi. Unproviene da Firenze Post.

Tentò di uccidere un carabiniere dopo un furto in abitazione : arrestato - Maurizio Costanzo . L'uomo era stato intercettato a bordo di una Bmw station wagon subito dopo aver tentato un furto in un'abitazione della Versilia nel mese di aprile, messo in fuga assieme ai suoi complici dal vicino della vittima che notava, dalla sua abitazione, due giovani con delle torce intenti nel buio a forzare il portone della villetta vicina. (Lanazione.it)

Carabiniere in borghese sventa un furto in abitazione - E’ stata molto breve la tentata fuga di due donne scoperte a cercare di entrare in una abitazione di Coccanile, piccola frazione del Comune di Copparo, nel Ferrarese. Una strada in larga parte sterrata e con poche abitazioni isolate, ideale per potersi introdurre illegalmente in un luogo con la... (Vicenzatoday.it)