Treni, nuovo sciopero dalle 21 di sabato: possibili disagi per i viaggiatori (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovi disagi in vista per chi ha in programma un viaggio in treno nella serata del 12 ottobre e nella giornata del 13 ottobre. È stato infatti stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle ore 21.00 di sabato fino alle ore 20.59 di domenica. La protesta riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per cui sono in corso trattative da mesi e l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro. Treno Frecciarossa (Getty Images).Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto: quali sono Fs spiega che lo sciopero «potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Treni del Regionale di Trenitalia». Lettera43.it - Treni, nuovo sciopero dalle 21 di sabato: possibili disagi per i viaggiatori Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuoviin vista per chi ha in programma un viaggio in treno nella serata del 12 ottobre e nella giornata del 13 ottobre. È stato infatti stato indetto unonazionale del personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenordore 21.00 difino alle ore 20.59 di domenica. La protesta riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per cui sono in corso trattative da mesi e l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro. Treno Frecciarossa (Getty Images).talia assicura servizi minimi di trasporto: quali sono Fs spiega che lo«potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via alle 21 lo sciopero dei treni - disagi in vista - 00 alle 17. 00 il Piemonte e la Valle d'Aosta. . Nuovi disagi in vista per chi ha in programma un viaggio in treno stasera e nella giornata di domani. 59 di domani domenica 13 ottobre. Trenitalia, tenuto conto delle "possibili importanti ripercussioni sul servizio", ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. (Quotidiano.net)

Al via alle 21 lo sciopero dei treni - disagi in vista - Trenitalia, tenuto conto delle "possibili importanti ripercussioni sul servizio", ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. . 00 di oggi alle 20. 59 di domani domenica 13 ottobre. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale". (Quotidiano.net)

Sciopero treni oggi e domani - in Emilia Romagna possibili disagi e ritardi - : modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza)”, quindi “è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. com, il sito www. Informazioni utili e call center Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia. (Ilrestodelcarlino.it)