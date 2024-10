Specchia: “Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa” (Di sabato 12 ottobre 2024) Radio Kiss Kiss Napoli – Specchia: “Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa” L’allenatore Paolo Specchia, è intervenuto in diretta L'articolo Specchia: “Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Specchia: “Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Radio Kiss Kiss Napoli –: “Nondi, siuna” L’allenatore Paolo, è intervenuto in diretta L'articolo: “Nondi, siuna” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Specchia: “Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa” - ForzAzzurri.net - Radio Kiss Kiss Napoli - Specchia: "Non riesco a essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa" L'allenatore Paolo Specchia, è intervenuto in ... (forzazzurri.net)

Specchia: "Kvara, datti una mossa. Non riesco ad innamorarmi di lui" - Paolo Specchia ha parlato del Napoli soffermandosi sul georgiano ... Esce col muso, ma non si fa, non può uscire ombroso. Non riesco ad essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa". (areanapoli.it)

IL COMMENTO - Specchia: "Lukaku al momento è un giocatore funzionale ed utile al reparto" - Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nell'Italia ci sono troppi mancini bravi, lo è anche Buongiorno che fa fatica ad essere considerato. Su ... (napolimagazine.com)